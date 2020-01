Wildcard Robin Haase voor ABN AMRO WTT

Geheel volgens verwachting heeft Robin Haase een wildcard gekregen voor het komende ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy. Toernooidirecteur Richard Krajicek maakte dat donderdag bekend op een persconferentie in Amsterdam.

De Haagse tennisser is flink gedaald op de wereldranglijst van de ATP (plaats 161), maar blijft voor Krajicek een vaste waarde voor het toernooi in Rotterdam. Haase is er in februari voor de twaalfde keer bij in Rotterdam. Hij evenaart daarmee recordhouder Jan Siemerink.

Krajicek licht toe: "Robin is altijd goed en loyaal geweest voor het toernooi. Ondanks zijn ranking heb ik geen moment getwijfeld.”

Er is nog één wildcard over, maar Krajicek houdt die vast tot kort voor het evenement. Zo houdt de toernooidirecteur ruimte voor een absolute topspeler die op het laatste moment naar Ahoy wil komen.