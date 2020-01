Verdachte van inbraak blijkt gezocht te worden voor brand

De politie werd gealarmeerd dat er iets mis was met de geldautomaat. Agenten in de buurt zagen iemand lopen op de Abel Tasmanstraat. Toen ze hem aanspraken ging hij ervandoor.

Op het Admiraalsplein in Wielwijk werd hij gearresteerd. De man had inbrekersgereedschap bij zich.

De geldautomaat is niet beschadigd. Ook kon hij niet gelinkt worden aan andere inbraken. Wel dook zijn naam op in het onderzoek naar de uitslaande flatbrand van afgelopen weekend.

Afgelopen zondagochtend is een appartement uitgebrand aan de W.H. Vliegenstraat. Aan de brand ging een ruzie in de woning vooraf.



