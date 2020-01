Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van Vlaardingen

De vuurwerkdiscussie is na de afgelopen jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de burgemeesters van andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen andere gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van vuurwerk. Ook gaan geluiden op van onder meer burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Vlaardingen

Ook in Vlaardingen wordt gepleit voor het aan banden leggen van vuurwerk. De partijen GroenLinks, D66, PvdA, Onafhankelijke Socialisten, VVD en CU-SGP hebben aangegeven een motie in te gaan dienen voor een vuurwerkverbod in Vlaardingen. Dit wordt op 30 januari besproken.

De Vlaardingse raadsfracties staan positief tegenover een verbod op landelijk niveau, maar willen in de tussentijd niet stilzitten. “Het kan namelijk meer dan een jaar duren voordat een dergelijk landelijk verbod door de Tweede en Eerste Kamer in wet- en regelgeving wordt omgezet”, aldus de partijen. “Het is voor verkopers en afnemers van vuurwerk van belang dat ze ruim op tijd weten waar ze aan toe zijn.”

Ook burgemeester Bas Eenhoorn van Vlaardingen is voorstander van een landelijk verbod, omdat hij denkt dat dat het enige is wat echt werkt. “Uiteraard is het goed om te kijken wat we lokaal kunnen doen zolang er geen landelijk verbod is”, zegt de gemeente.

De partijen willen laten onderzoeken of het nog dit jaar mogelijk is om een dergelijk vuurwerkverbod voor de gehele gemeente in te stellen. Ook zullen zij het college vragen om met alternatieven te komen voor oud en nieuw in Vlaardingen en wordt gepleit bij de minister voor een landelijk vuurwerkverbod.