Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van Sliedrecht

De vuurwerkdiscussie is na de afgelopen jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de burgemeesters van andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen andere gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van vuurwerk. Ook gaan geluiden op van onder meer burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Sliedrecht

Burgemeester Bram van Hemmen sprak eerder bij Rijnmond al over het vuurwerkgebruik. Hij stelde voor om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet, zodat burgemeesters meer bevoegdheden krijgen om dit aan te pakken.



“Of er een geheel vuurwerkverbod moet komen, ook voor de laatste 8 uur per jaar, of niet - dat is aan de politiek om over te besluiten”, zegt Van Hemmen. Hij vraagt zich af hoe een landelijk totaalverbod gehandhaafd kan worden.

“Op dit moment is het huidige verbod niet te handhaven met de wettelijke middelen en de mankracht die we hebben. We moeten zorgen dat we kunnen handhaven en daar serieuze straffen aan koppelen. Anders wekt het alleen maar valse verwachtingen en verlies je als overheid je geloofwaardigheid. Ik ben bang dat het probleem dan nog wel eens groter zou kunnen worden.”