Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van Schiedam

De vuurwerkdiscussie is na de afgelopen jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de burgemeesters van andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen andere gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van vuurwerk. Ook gaan geluiden op van onder meer burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Schiedam

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam pleit al jaren voor een landelijke aanpak wat betreft vuurwerk. Ook in zijn nieuwjaarstoespraak ging hij op de problematiek in.

“Toen ik burgemeester werd van deze stad, schrok ik van de intensiteit en vernielingen van en met oud en nieuw. Eigenlijk moet ik ook dit jaar weer schrikken, maar je went er haast aan”, zegt Lamers. “Het is een uit de hand gelopen evenement waar in een normale situatie geen vergunning voor zou worden verleend. De grote belangstelling voor de vuurwerkshows bewijst dat er een aantrekkelijk alternatief is.”

Hij roept het kabinet en de Tweede kamer op om een einde te maken aan de verkoop van consumentenvuurwerk. “Stop met deze doorgeschoten traditie.”

Lamers vindt het verbod in Rotterdam een stap in de goede richting. Hij hoopt dat dit de landelijke politiek zal bewegen tot een landelijk verbod. Of een lokaal verbod in Schiedam komt, is volgens hem aan de gemeenteraad.