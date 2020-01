Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van Maassluis

De vuurwerkdiscussie is na de afgelopen jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de burgemeesters van andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen andere gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van vuurwerk. Ook gaan geluiden op van onder meer burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Maassluis

De burgemeester van Maassluis, Edo Haan, is blij dat zijn herhaalde oproep voor een vuurwerkverbod al in Rotterdam is gehoord. “Ik hoop dat het kabinet en de Tweede Kamer alle signalen uit het land om te komen tot een vuurwerkverbod goed heeft gehoord.” De politieke partijen in de gemeente hebben zich nog niet expliciet uitgesproken over dit onderwerp, aldus de woordvoerder.

Net als onder meer de burgemeester van Brielle voorziet Haan wel handhavingsproblemen als alle gemeenten een ander beleid gaan hanteren. “Het kan niet zo zijn dat alle beschikbare politiecapaciteit dan in Rotterdam aanwezig is om te controleren en andere gemeenten daardoor onderbezet zijn", aldus Haan.