Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van Lansingerland

De vuurwerkdiscussie is na de afgelopen jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de burgemeesters van andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen andere gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van vuurwerk. Ook gaan geluiden op van onder meer burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Lansingerland

De gemeente Lansingerland wees voor de afgelopen jaarwisseling zes vuurwerkvrije zones aan. Ook konden mensen zelf een vuurwerkvrije zone aanvragen, was er het Meldpunt Vuurwerkoverlast en werd voorlichting gegeven op scholen.

De jaarwisseling in Lansingerland is rustig verlopen, maar dat verschilt per gemeente. "Het aantal incidenten in Rotterdam is van dusdanige orde dat maatregelen nodig zijn."

Over een dergelijk vuurwerkverbod zoals in Rotterdam gaat hij met de gemeenteraad in brede zin in gesprek. Daarin wordt ook de mening van de inwoners van Lansingerland meegenomen, die momenteel via een digitale vragenlijst wordt gepeild.

"Als burgemeester zit je wel aan je grenzen wat betreft de mogelijkheid tot handhaving van een vuurwerkverbod. Je kan niet in elke straat toezicht houden en handhaven.”

Volgens Van de Stadt ligt de oplossing dan ook bij een landelijk verbod op de verkoop van knalvuurwerk en vuurwerkpeilen. “Er zit namelijk een grens aan wat ik als burgemeester kan bieden aan handhaving bij een vuurwerkverbod. Je moet de bron aanpakken, en dat is de verkoop van vuurwerk.”