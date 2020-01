Varend Corso laat Vlaardingen links liggen na bezuiniging

Het Varend Corso gaat dit jaar niet langs Vlaardingen. Het subsidiebedrag dat het evenement van deze gemeente zou krijgen is omlaag gegaan. Daarom is het volgens de organisatie niet meer rendabel om Vlaardingen aan te doen.

"De afgelopen jaren kregen we 10 duizend euro van de gemeente Vlaardingen. Dat bedrag is teruggebracht naar duizend euro", zegt een woordvoerder van de organisatie tegen Omroep West. "Omdat ook het aantal bezoekers in die gemeente afnam, hebben we helaas de route moeten inkorten."

Wethouder Bart de Leede van de gemeente Vlaardingen vindt het jammer dat het corso dit jaar niet meer langs zijn gemeente komt. "Maar we begrijpen de keuze wel. Wij moeten nu eenmaal financiële keuzes maken, dus helaas kunnen we niet meer subsidie geven dan we deden. Hopelijk keert het Varend Corso in de toekomst terug naar Vlaardingen."

Vlaardingen zou op de vrijdag op het programma staan. Aan het programma van die dag wordt nog gesleuteld. De rest zal waarschijnlijk geen hele grote veranderingen ondergaan. "We zijn nu bezig met de exacte route en tijden", legt de organisatie uit. "Deze moeten we ook nog afstemmen met de verschillende gemeenten. We hopen hier over twee à drie weken meer over te weten.'