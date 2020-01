Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van de Hoeksche Waard

De vuurwerkdiscussie is na de afgelopen jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de burgemeesters van andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen andere gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van vuurwerk. Ook gaan geluiden op van onder meer burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Hoeksche Waard

Jan Pieter Lokker is pas sinds 23 december waarnemend burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard. Hij volgt met interesse de berichtgeving over andere gemeenten en hun aanpak wat betreft de vuurwerkdiscussie.

Hij is zelf van mening dat de landelijke politiek het lef moet hebben om met duidelijke wetgeving over gevaarlijk vuurwerk te komen. "Ook onze gemeente heeft behoefte aan duidelijkheid over dit onderwerp”, stelt hij.

Tot nu toe is er in de gemeenteraad van de Hoeksche Waard nog niet gesproken over de aanpak van vuurwerk, maar de verwachting is dat dat nog wel gaat gebeuren. Op welke termijn is niet bekend. "Als de gemeenteraad zich zou uitspreken voor een lokaal verbod, kan dat net als in Rotterdam via de Algemene Plaatselijke Verordening geregeld worden", zo laat de gemeente weten.