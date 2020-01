Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht

De vuurwerkdiscussie is na de afgelopen jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de burgemeesters van andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen andere gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van vuurwerk. Ook gaan geluiden op van onder meer burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Hendrik-Ido-Ambacht

Jan Heijkoop, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, staat in eerste instantie positief tegenover vuurwerk tijdens de jaarwisseling. “Met als voorwaarde dat hier fatsoenlijk mee wordt omgegaan”, voegt hij daaraan toe. Volgens hem gaan veruit de meeste inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht verstandig om met vuurwerk en is er daardoor sprake van een ‘beheersbare situatie’.

Hij snapt de keuze van Rotterdam voor een verbod. Een dergelijk verbod in Rotterdam is volgens Heijkoop in theorie ook mogelijk in zijn gemeente, maar het handhaven ervan is lastig. Hij vindt een landelijk verbod ‘vergaand’.

“Ik zie graag meer onderzoek naar de maatregelen die nu genomen zijn – zoals de vuurwerkvrije zones – en naar hoe de buurlanden hiermee omgaan”, legt Heijkoop uit. “Het is wel van groot belang dat de mogelijkheden tot handhaving versterkt worden.”

Net als burgemeester Bram van Hemmen van Sliedrecht vindt Heijkoop dat het illegale vuurwerk aangepakt moet worden via de Wapenwet. “Preventief fouilleren bij het vermoeden van illegaal vuurwerk moet mogelijk zijn, en het bij je hebben van zwaar vuurwerk strafbaar."