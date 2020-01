Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester Hellevoetsluis

De vuurwerkdiscussie is na de afgelopen jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de burgemeesters van andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen andere gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van vuurwerk. Ook gaan geluiden op van onder meer burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Hellevoetsluis

Burgemeester Milène Junius en de raad van Hellevoetsluis zijn het erover eens dat er wat moet gebeuren rondom het vuurwerkgebruik. “Het is noodzakelijk dat er landelijke regelgeving komt”, zegt de gemeente. Junius stuurde hierover - samen met bijna alle andere burgemeesters uit de regio - enkele maanden geleden al een brief naar minister Grapperhaus.

Junius vindt het verbod op vuurwerk in Rotterdam een vooruitstrevende beslissing. “Goed dat een grote stad als Rotterdam het op deze manier aanpakt. Het dwingt de Rijksoverheid om een koers te bepalen.” De burgemeester benoemt wel dat de urgentie in Rotterdam hoger ligt dan in bijvoorbeeld Hellevoetsluis.

Een dergelijk verbod zoals in Rotterdam is volgens de burgemeester niet mogelijk in haar gemeente. “We hebben de handhavingscapaciteit niet en daarom vind ik het zo belangrijk dat er een landelijke regelgeving komt.”

Junius is voor een algeheel verbod op knalvuurwerk en zware pijlen. “Het is niet verstandig om van het ene op het andere moment alles te verbieden”, legt ze uit. Ze vindt dat er eerst alternatieven in kaart moeten worden gebracht voor er maatregelen worden doorgevoerd. En áls er maatregelen komen, moet de randvoorwaarde daarvan zijn dat het te handhaven is. “Een snelle maatregel is om in ieder geval het zware illegale vuurwerk onder de wapenwet te vallen.” Daarmee deelt Junius onder meer de mening van burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht.