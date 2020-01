Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van Hardinxveld-Giessendam

De vuurwerkdiscussie is na de afgelopen jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de burgemeesters van andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen andere gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van vuurwerk. Ook gaan geluiden op van onder meer burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Hardinxveld-Giessendam

Een ‘moedig’ besluit zoals in Rotterdam is volgens Dirk Heijkoop, burgemeester van Hardinxveld-Giessendam, niet uitvoerbaar in zijn gemeente. “Rotterdam heeft er de middelen voor om alternatieven, zoals vuurwerkshows en dergelijke, te bieden.” In Hardinxveld-Giessendam zijn de kosten voor een centraal vuurwerk niet haalbaar en ontbreekt het aan de instrumenten en capaciteit voor handhaving.

De schade rondom de jaarwisseling is relatief laag in Hardinxveld-Giessendam. De afgelopen jaarwisseling was er voor zo’n vijfduizend euro aan schade, terwijl dat een jaar eerder nog meer dan twaalfduizend euro was. Er is momenteel geen politieke discussie over vuurwerk in de gemeente.

“Een landelijk verbod is de enige mogelijkheid om tot een adequate oplossing te komen”, zegt Heijkoop. “Daarbij hoort dan wel het faciliteren van gemeenten als het op handhaving aankomt.”