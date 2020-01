Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van Gorinchem

De vuurwerkdiscussie is na de afgelopen jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de burgemeesters van andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen andere gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van vuurwerk. Ook gaan geluiden op van onder meer burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Gorinchem

“We hebben een punt bereikt dat er ingegrepen moet worden. Onze mooie vuurwerktraditie is ontaard in vuurwerkoorlogen met onmetelijk veel menselijk en dierlijk lijden tot gevolg.” Dat zegt burgemeester Reinie Melissant van de gemeente Gorinchem.

Ze kijkt positief naar de beslissing die in Rotterdam is genomen. De gemeenteraad van Gorinchem heeft zich nog niet eerder uitgesproken over een dergelijk verbod. Wel was tot op heden een meerderheid voor het instellen van een vuurwerkvrije zone in Gorinchem.

De burgemeester zelf is voor een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. “Mochten er dan nog te veel negatieve effecten zijn, dan kies ik voor een landelijk totaalverbod op vuurwerk.” Ze stelt voor om het dan af te laten steken door professionele bedrijven, waaruit een nieuwe traditie kan ontstaan: “Met oud en nieuw met zijn allen naar het vuurwerk kijken en elkaar als stadsgenoten al het goede wensen voor het nieuwe jaar.”