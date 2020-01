Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van Goeree-Overflakkee

De vuurwerkdiscussie is na de afgelopen jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de burgemeesters van andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen andere gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van vuurwerk. Ook gaan geluiden op van onder meer burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Goeree-Overflakkee

“De jaarwisseling hoort een feest te zijn”, zegt burgemeester Ada Grootenboer van de gemeente Goeree-Overflakkee. Met de gewonden en dodelijke slachtoffers die elke jaarwisseling vallen, de enorme noodzakelijke inzet van hulpdiensten en het grote schadebedrag dat in de miljoenen euro’s loopt is daar volgens Grootenboer echter geen sprake meer van.

Ze is blij te zien dat de publieke opinie over vuurwerk aan het kantelen is en dat steeds meer mensen voor het afschaffen van consumentenvuurwerk zijn. “Dit is het moment dat het kabinet de knoop door moet hakken”, legt ze uit.

Hoe de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee over dit vraagstuk denkt, is niet helemaal duidelijk. “De vraag rond een mogelijk vuurwerkverbod is nog niet zo concreet uitgesproken."

Grootenboer noemt de beslissing die in Rotterdam is genomen moedig, maar spreekt de voorkeur uit voor een landelijk verbod. “Een ‘knip’ – dus een deel verbieden – zal naar ons idee niet werken, juist vanwege de onmogelijkheid om dat te handhaven.”