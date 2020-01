Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van Brielle

De vuurwerkdiscussie is na de afgelopen jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de burgemeesters van andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen andere gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van vuurwerk. Ook gaan geluiden op van onder meer burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Brielle

“Er is landelijke wetgeving die de verkoopperiode en de afsteekperiode van vuurwerk bepaalt”, zegt burgemeester Gregor Rensen van Brielle. “Als lokale overheid kun je niet zomaar landelijke wetgeving buiten werking verklaren.”

Rensen wil laten onderzoeken of er toch mogelijkheden zijn om de verkoop van vuurwerk tot de laatste dag van het jaar te beperken. Die verkoop is namelijk verbonden aan een lokaal afgegeven vergunning. In de Algemeen Plaatselijke Verordening wil hij bovendien de afsteektijden beperken. De burgemeester sprak in zijn nieuwjaarsspeech over een tijdslot van 23:00 uur tot 01:00 uur. “Dat moet wel regionaal, anders heeft het weinig effect.”

De burgemeester noemt het besluit van de gemeente Rotterdam ‘prijzenswaardig en politiek dapper’. Hij noemt een dergelijk verbod ook mogelijk in Brielle, al zijn daar de omstandigheden er niet naar. “In tegenstelling tot Rotterdam is Brielle nog niet voornemens om een centrale vuurwerkshow te gaan organiseren. Niet alleen worden de kosten dan van particuliere vuurwerkliefhebbers naar de publieke middelen verlegd, het is ook de vraag of in Brielle niet meer behoefte is aan het gezamenlijk vieren van oud en nieuw in straten en buurten.” Ook heeft Rotterdam meer capaciteit om op een dergelijk verbod te handhaven, zegt Rensen.

Het liefst ziet de burgemeester van Brielle een landelijk verbod op zwaar consumentenvuurwerk en nog hogere straffen op het in bezit hebben en verhandelen van illegaal vuurwerk. “Landelijke wet- en regelgeving aanpassen voorkomt ook dat er per gemeente eigen beleid wordt gemaakt en er een oerwoud aan regelgeving ontstaat. Dat zou de handhavingsproblemen ook aanzienlijk eenvoudiger maken.”