Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van Albrandswaard

De vuurwerkdiscussie is na de afgelopen jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de burgemeesters van andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen andere gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van vuurwerk. Ook gaan geluiden op van onder meer burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Albrandswaard

Hoewel de jaarwisseling in Albrandswaard rustig is verlopen, merkt de gemeente dat de landelijke discussie en het vuurwerkverbod ook vragen oproept in de gemeente Albrandswaard.

Jolanda de Witte is sinds 1 juli 2019 burgemeester van Albrandswaard. Zij wil graag weten hoe dit onderwerp leeft binnen de inwoners van de gemeente en zegt hierover in gesprek te gaan met de gemeenteraad en de inwoners. Het is niet duidelijk op welke termijn dit gaat gebeuren.