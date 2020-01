Feyenoord wil honderden stageplekken aanbieden

"We zijn dit verschuldigd aan de maatschappij" Radioreportage over de 500 stageplekken die Feyenoord wil bieden.

Stage lopen bij de club van rood en wit kan nu al. Anne-Claire Brussee (22) studeert 'Social Work' aan de Hogeschool Rotterdam en koos bewust voor een stage van een jaar. "Het is afwisselend, met kinderen uit groep 3, maar ook leerlingen uit groep 8. We doen sport, rekenen en taal. Precies wat ik zocht."

Anne-Claire trapte in haar jeugd graag een balletje en dat speelde ook mee in haar keuze voor Feyenoord. "Ook al was ik misschien niet goed genoeg om hier te spelen, ik hoor er nu toch bij."

Moreel verplicht

Feyenoord is al sinds jaar en dag meer dan alleen een club waar op het veld gepresteerd moet worden. De stadionclub runt door heel Rotterdam de 'Feyenoord Street League' waar ook punten kunnen worden verdiend met activiteiten als de buurt schoonhouden en klusjes doen in het bejaardentehuis.

In de Afrikaanderwijk staat Clubhuis Feyenoord waar de jeugd buiten school op speelse manier les krijgt en beweegt. Manager maatschappelijke zaken Ton Strooband: "We zijn heel veel verschuldigd aan de stad en de inwoners. Dankzij hen zijn we groots geworden. We zijn moreel verplicht om iets terug te doen."

Is het dan alleen maar altruïsme van de profclub? "Nee, wij kunnen de handjes goed gebruiken. Naast onze maatschappelijke inzet kun je bij ons ook stage lopen in de horeca of de beveiliging. We hebben veel mensen nodig."

Handje geven

Op het trapveld voor het Clubhuis corrigeert Anne-Claire ondertussen twee fanatieke voetballetjes na een stevige tackle. "Even handje geven jongens. En weer verder." Even later is ze binnen weer bezig met een voetbalveld vol rekensommen en een robotbal die het juiste parcours langs de cijfers moet afleggen. "Vijf keer drie is... goed zo!"

Ze wil na haar stage werken in een revalidatiecentrum of een kinderziekenhuis. "Het liefst wil ik aan de slag met jonge kinderen."

Bij Feyenoord lopen naast Anne-Claire nu nog 230 andere mbo- en hbo-studenten stage. Door de overeenkomst met Hogeschool Rotterdam, Albeda College, Hogeschool InHolland, en het Zadkine-college, moet dat aantal de komende jaren ruim verdubbelen tot vijfhonderd.