Vlaardings bedrijf sloopt oude Russische onderzeeër

Jansen Recycling Group in Vlaardingen is donderdag begonnen met de sloop van de Foxtrot, een oude Russische onderzeeër. Er moet onder meer asbest uit het schip worden gehaald.

De Foxtrot werd eind vorig jaar weggesleept van zijn ligplaats in Amsterdam. Na een tussenstop in Rotterdam, waar de onderzeeboot op een ponton werd gehesen, is de roestbak naar de ontmantelingswerf in Vlaardingen gebracht.

De negentig meter lange Foxtrot B-80 werd in 1956 in het Letse Riga gebouwd en was onderdeel van de vloot van de Sovjet-Unie. In 1991 werd het schip door ondernemers naar Nederland gehaald. Het was de bedoeling dat de Foxtrot een partyschip zou worden.

Vandaag de dag is het onduidelijk wie de eigenaar is. Voor de gemeente Amsterdam was het roestende schip jarenlang een doorn in het oog.

Op de ontmantelingswerf van Jansen Recycling Group in Vlaardingen zijn de afgelopen jaren meerdere grote sloopprojecten uitgevoerd, waaronder autotransport Baltic Ace (2015), het stalen eiland van de Pier van Scheveningen (2016) en de oude Botlekbrug (2017/2018).