'Gaaf muziekproject met jong talent en Ruben Hein'

Het Nationaal Jeugd Jazz Orkest wordt ook weleens het 'Jong Oranje' van de (jazz-)muziek genoemd. Bijna 20 jeugdige muziektalenten worden door niemand minder dan Ruben Hein naar een hoger plan getild. En het resultaat kun je volgende week donderdag zien en horen in LantarenVenster in Rotterdam.

Hoe is het Nationaal Jeugd Jazz Orkest ontstaan? En wat maakt het voor de gepokte en gemazelde Ruben zo bijzonder om met deze jongeren te werken?

Behalve de manager van het NJJO Cees Gog en Ruben Hein ontvangt presentator Ruud de Boer ook twee van die jonge musici in de studio: hoboïst Mirthe van der Ham en drummer Jens Meijer. Hoe is het voor hén om met arrangeur en dirigent Ruben te werken?

Luister donderdagavond om 19:00 uur naar Radio Rijnmond voor het antwoord!

Liever op een ander tijdstip luisteren? Swipe dan de afbeelding op deze pagina naar links en druk op de blauwe tegel. Of luister de podcast: zoek dan op 'De Verdieping met Ruud de Boer'. Of neem volgende week een kijkje in LantarenVenster!