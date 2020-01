Krajicek: 'Deelnemersveld in Ahoy precies zoals we willen'

Op maandag 10 februari gaat in Rotterdam Ahoy het ABN AMRO World Tennis Tournament van start. Tijdens de 47e editie van het toernooi gaan er zestien spelers uit de mondiale top 30 van start. "Dat is precies wat we willen", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek.

"We hebben met deze spelers een sterk deelnemersveld. Dat is de strategie van de laatste paar jaar", zegt Krajicek. "Een breed deelnemersveld, zodat de toeschouwers tijdens iedere sessie gegarandeerd toppers aan het werk zien. Je ziet dat het publiek daar goed op reageert."

In 2018 werd het toernooi verrast door de komst van Roger Federer. Hij werd in Rotterdam de oudste nummer 1 van de wereld en won het toernooi. Uiteraard staat Krajicek open voor de komst van spelers als Federer. "Als na de Australian Open blijkt dat één van de legendes hier wil spelen, dan staan we daarvoor open. Daar houden we altijd een wildcard voor achter de hand."

Wildcard voor Robin Haase

De Nederlandse tennismannen zijn niet direct geplaatst voor het toernooi. Toch is de inbreng van Nederlandse tennissers belangrijk voor Krajicek. "We proberen minimaal één en liefst twee Nederlanders in het toernooi hebben. Mocht op het laatste moment blijken dat we die wildcard overhouden, dan gaat die naar de nummer twee van Nederland.

Op de wereldranglijst ontlopen Robin Haase en Tallon Griekspoor elkaar nauwelijks. Toch was er voor Krajicek geen twijfel om de wildcard aan Haase toe te kennen. "Robin heeft al elf jaar meegedaan en was altijd trouw aan het toernooi. Daarnaast doet hij ook veel dingen naast de baan. Hij hoort ook gewoon bij het toernooi. Daarom was er geen twijfel."

Blikvangers Medvedev en Tsitsipas

De Rus Daniil Medvedev heeft een ijzersterk jaar achter de rug en Krajicek kijkt dan ook uit naar zijn komst. "Hij won een aantal grote toernooien en speelde een fantastische finale bij de US Open tegen Nadal. Als Medvedev het op zijn heupen heeft, dan is hij heel moeilijk te stoppen."

De Griek Stefanos Tsitsipas won de finale van de ATP-finals, waarin de beste acht spelers van de wereld het tegen elkaar opnemen. Volgens de oud-winnaar van Wimbledon kan de finale zomaar eens gaan tussen Tsitsipas en Medvedev. "Het zijn de beste spelers van vorig jaar die we bij ons toernooi hebben." Daarnaast is Tsitsipas ook geliefd bij het publiek. "Tsitsipas heeft ook een vlog en is een opvallende speler. Ik denk zelfs de meest populaire speler die we hebben dit jaar", zegt Krajicek.

De loting

De loting vindt plaats op de vrijdag voor de start van het toernooi, op 7 februari dus. Dit keer is er gekozen om de loting plaats te laten vinden in de RotterTram. De tram rijdt langs een aantal plekken die een link hebben met het toernooi.

Het toernooi in Rotterdam Ahoy begint op maandag 10 februari en duurt tot zondag 16 februari. Uiteraard zijn wij er met Rijnmond uitgebreid bij, zodat je op radio, tv en onze online kanalen niets hoeft te missen van het grootste indoor tennistoernooi ter wereld.

Wheelchair Tournament

Gelijktijdig vindt in Rotterdam Ahoy ook het Wheelchair Tournament plaats, het toernooi voor rolstoeltennissers. "We gaan dit jaar meer proberen om toeschouwers nog meer naar wedstrijden te krijgen", zegt Tessa Portengen. Zij neemt als mede-organisatrice van het toernooi de honneurs waar van toernooidirecteur Esther Vergeer, die als Chef de Mission van de paralympische sporters naar Japan is.

"Als de partij op het center court net klaar is, dan is het spannender om bij ons gelijk te kijken naar een wedstrijd in de derde set, dan naar een die net gaat beginnen. Ook willen we nog meer bewustwording creëren. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar er zijn toch nog steeds mensen zijn die niet weten dat het rolstoeltoernooi er is."

De wereldtop in actie

De nummers drie tot en met negen van de wereldranglijst komen naar Rotterdam en daar is Portengen trots op, al had ze het liefst de nummers één en twee ook in Rotterdam gehad. "De Argentijn Gustavo Fernandes is nummer één van de wereld en komt altijd graag naar Rotterdam, maar hij is net geopereerd en kan niet komen."

De Japanner Shingo Kunieda won het toernooi in 2013 en 2014 en is de mondiale nummer twee. Toch laat hij het toernooi aan zich voorbij gaan. "Zeker in een Olympisch jaar is het belangrijk om bepaalde keuzes te maken over welke toernooien je gaat spelen. Daarom heeft hij er nu voor gekozen om nu niet naar Rotterdam te komen", besluit Portengen.

Bekijk hierboven de interviews van verslaggever Dennis Kranenburg met Richard Krajicek en Tessa Portengen.