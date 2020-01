Justitie eist 18 jaar cel voor 'laffe en doortrapte moord' op Bianca van Es in Rotterdam-Zuidwijk

Als het aan justitie ligt moet Stephan K. achttien jaar de cel in voor de moord op zijn ex-vriendin Bianca van Es, in november 2018 in Rotterdam-Zuidwijk.

Het OM stelt dat vijftien jaar cel het uitgangspunt was. Maar doordat Stephan K. de moord heeft willen verbloemen met het opendraaien van de gaskraan, wordt een hogere straf gevraagd.

Justitie gaat uit van moord, omdat Stephan K. de dagen voordat Bianca om het leven kwam op internet heeft gezocht naar manieren om iemand te doden. Zo gebruikte hij zoektermen als "iemand vergiftigen zonder sporen" en "wurgen met een kussen".

Bianca van Es, die moeder was van een destijds 2-jarig dochtertje, is waarschijnlijk door verstikking om het leven gekomen. K. zou daarvoor een kussen hebben gebruikt. Door de gaskraan open te draaien wilde hij het doen lijken alsof Bianca zichzelf van het leven had beroofd. Justitie spreekt van een "laffe en doortrapte moord".

De verdachte ontkent iets met de dood van zijn ex te maken te hebben. Zijn advocaat benadrukt dat er geen duidelijke doodsoorzaak is vastgesteld. “Een natuurlijke dood is niet uit te sluiten.”