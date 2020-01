Vlottere bagagecheck op Rotterdam The Hague Airport

"De ruimte is veel lichter en veel ruimer, maar het grote voordeel voor de reiziger is dat de laptop, de telefoon of kleine flesjes vloeistof in de bagage kunnen blijven zitten". Floris Tammer, directeur Security van Rotterdam The Hague Airport, is trots op de vier gloednieuwe Security-lanes. Kosten: vier miljoen euro.

Passagiers hoeven niet braaf achter elkaar in de rij te blijven staan voordat zij een bak voor de bagageband kunnen pakken. Zodra er een lichtgroen lampje brand boven één van de vakken met de bekende grijze bakken, kun je zonder boze blikken een passagier passeren die zijn bak nog staat te vullen. Zo wordt de wachttijd verkort.

Telefoon, laptop en kleine flesjes mogen in de bagage blijven. Die hoeven niet meer los in de grijze bak gelegd te worden. Dat is een stuk gemakkelijker dus. De aanpassing is mogelijk, omdat de traditionele machine is vervangen door een CT-scan.

"Daarmee kunnen we 3D-beelden maken van de bagage", zegt Houdijn Hardenbol, manager security. "We kunnen veel beter zien wat er in zit. De beveiliger kan de bagage ook draaien op het beeldscherm en hij kan zelfs ook items weghalen, zoals een laptop. Daardoor lijkt de tas wat leger en kan de beveiliger beter een beoordeling maken of iets veilig is of niet veilig is".

Een security-lane kost een miljoen euro. Op Rotterdam The Hague Airport staan er nu vier.