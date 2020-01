Besparen door af te dingen, zo doe je dat!

Benvenido van Schaik: "Of het nou gaat om de Coolsingel of een setje kleding. Op alles is af te dingen"

Na de dure decembermaand staat januari in het teken van besparen. Door te onderhandelen of af te dingen bijvoorbeeld. Gemeenteraadslid, maar vooral marktkoopman Benvenido van Schaik (Leefbaar Rotterdam) deelt zijn top drie van afding-technieken.

1 Deel het verschil

De meest voorkomende route bij onderhandelen. "Als iets tien euro kost, biedt vijf. Dan kom je altijd op 7,5 uit." Volgens Van Schaik is dit een tactiek die je het beste kan toepassen aan het einde van een marktdag.

2 Koop collectief

Is vooral van toepassing op duurdere gebruiksproducten in de winkel. "Kijk of je medestanders kan vinden die hetzelfde product willen. Dan koop je bijvoorbeeld tien tv's of broodroosters met korting.

3 Pas je toon aan

Van Schaik zegt dat het de muziek is die de toon maakt. Pas je toon aan. "Je moet niet heel hard binnenlopen. Dat wordt niet geaccepteerd." Wat volgens hem helpt is openheid. "Mijn beurs is een beetje leeg, waar kunnen we elkaar vinden?"