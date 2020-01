Luke heeft thuis een cannabismuseum

Rotterdammer Luke Metselaar heeft thuis een museum in hoger sferen. Zijn woning ademt cannabis. In vitrinekasten en langs de muren is van alles te zien over het veelbesproken groene plantje. "Brandstof, beton, kleding. Noem het maar op. Je kunt zoveel met die plant."

Het hart van Luke gaat vooral sneller kloppen van de medicinale werking van cannabis. "Ik krijg er veel vragen over. Soms van mensen die ernstig ziek zijn. Cannabis kan ze helpen. Bijvoorbeeld tegen de misselijkheid tijdens een chemokuur. Met die informatie kunnen mensen hun eigen weg bepalen."

"Kijk, dit is Cannabismuseum Rotterdam", zegt hij als hij een deur in rasta-kleuren open zwaait." Van asbakken als een weedplantje tot een ruime collectie waterpijpen, vloeitjes, 'tipjes', snuisterijen en brochures. De bezoeker weet even niet waar hij moet kijken.

Chaos verdween

Metselaar woont ook echt in een soort groen ietwat hallucinerend museum. Dat is niet voor niets. De cannabis kwam al vroeg in zijn leven.

"Ik was twaalf. Ja, dat is jong. Maar ik merkte dat het werkte bij mij. Een hijsje nemen betekende kalmte voor mij. Ineens kon ik wel de dingen doen die ik wilde en verdween de chaos. Weg waren de prikkels van mijn ADHD."

Luke is inmiddels geregistreerd medicinaal gebruiker. "Zonder cannabis zou ik waarschijnlijk een slechter mens zijn. Het geeft me rust. En dat zonder een pilletje van de dokter. Zonder mijn dagelijkse blowtjes heb ik geen overzicht, wordt ik druk en ga ik zitten tikken met mijn ring en plukken aan mijn deadlocks."



'020 en Barcelona wél'

De Rotterdammers stoort zich aan het soms wat schimmige imago van cannabis. Daar hoopt hij met zijn museum en voorlichting positief aan bij te dragen.

"Het is toch idioot dat Barcelona en 020 wél een cannabismuseum hebben en wij hier in Rotterdam niet. Ook hier wordt geblowd!" Hij hoopt eigenlijk op een kleine subsidie van de gemeente om een genuanceerd beeld over cannabis te kunnen verspreiden.

"Niet alleen het positieve, maar ook het negatieve. Zonder licht geen duisternis. Ik kan elke dag blowen en toch functioneren. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd."

Vooralsnog is de collectie van Luke in Rotterdam-IJsselmonde te bezoeken na afspraak. Hij is bereiken via Mediluke420@gmail.com.