Beroemdste ijsvogel van de wereld weer terug in Natuurhistorisch Museum

De bijzondere ijsvogel van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is terug van weggeweest. Vanaf vrijdag is het dier weer in het museum te bewonderen. Niet in het ijs, maar op kamertemperatuur.

De ijsvogel lag tot eind november 2019 in het ijs in het museum. Na twee jaar was dat echter aardig dof geworden, waardoor de vogel bijna niet meer te zien was. Daarop werd besloten het dier te laten ontdooien. "Het ontdooien was spannend", zegt conservator Bram Langeveld.



"We hadden geen idee in wat voor staat het ijsvogellijkje zou verkeren: misschien was het gaan rotten voordat het bevroor of zouden door het vriesdroog-proces alle veren uitvallen", vervolgt Langeveld.



Dat bleek niet het geval te zijn: de vogel was nauwelijks aangetast. Het dier is inmiddels geprepareerd tot een balg; netjes gestrekt met de vleugels gevouwen en een label aan de pootjes.

Beroemdste ijsvogel ter wereld

Vanaf vrijdag 10 januari neemt de ijsvogel haar plek in de Dode Dieren met een Verhaal-tentoonstelling weer in. Niet meer in het blok ijs, maar gewoon op kamertemperatuur. "Deze ijsvogel is misschien wel de beroemdste ijsvogel ter wereld", zegt museumdirecteur Kees Moeliker. "Zij heeft haar plek in de vitrine dus zeker verdiend."

De IJsvogel had de strenge winter van begin 2018 niet overleefd en lag bevroren onder het ijs in Oostzaan. Een 13-jarige jongen maakte er een foto van, die uiteindelijk viral ging. Het blok ijs - met vogel erin - lag maandenlang in het museum.