Trouwstoetmepper kreeg eerder jeugd-tbs

Gert-Jan de Jonge werd neergeslagen op de Westzeedijk in Rotterdam

De man die eind augustus de Rotterdamse agent Gert Jan de Jonge neersloeg, werd eerder al veroordeeld tot jeugd-tbs. Dat blijkt uit de dagvaarding. Shahid B. (26) sloeg De Jonge neer op de Westzeedijk, nadat de agent de trouwstoet van zijn broer aan de kant had gezet wegens wangedrag.

B. werd eind 2012 - hij was toen 19 jaar - veroordeeld tot jeugd-tbs en anderhalf jaar cel, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Waarvoor is niet bekend. De voorwaardelijke straf werd daarna een paar keer verlengd.

Justitie wil nu dat de celstraf van een jaar wordt toegevoegd aan de straf bij een eventuele veroordeling. Maandag moet B. in een regie-zitting voor de rechter verschijnen. Dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.

Zwaar mishandelen

Justitie wil de Rotterdammer vervolgen voor het opzettelijk zwaar mishandelen van de agent. Daarvoor staat een maximale straf van acht jaar gevangenisstraf. Het aanvallen van een ambtenaar in functie zou nog tot een strafverzwaring kunnen leiden.

De Rotterdammer sloeg Gert-Jan de Jonge eind augustus neer toen de agent een trouwstoet aan de kant zette. B. is de broer van de bruid.



De verdachte vluchtte na zijn daad. De familie van de agent deed vervolgens een oproep aan de verdachte om zich te melden. Ook werd aan eventuele getuigen gevraagd om met beeldmateriaal te komen.



Meer dan een maand later, op 9 oktober, werd B. gevonden onder een bed in een woning in Lopik.



Justitie heeft ook andere mensen, die betrokken waren bij de trouwstoet en de verstopplek van de dader verzwegen, op het matje geroepen. Zij zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden.