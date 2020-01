Dubbel zoveel cocaïne onderschept in haven van Rotterdam

In de Rotterdamse haven is het afgelopen jaar twee keer zoveel cocaïne in beslag genomen als in 2018. Er werd 38 duizend kilo onderschept, tegen 19 duizend kilo het jaar daarvoor.

In de haven van Antwerpen nam de douane 61.800 kilo in beslag, een toename van bijna een kwart. Beide havens braken opnieuw een record.

In totaal werd gezamenlijk een recordhoeveelheid van bijna 100 duizend kilo cocaïne onderschept. In 2018 was het totaal 74 duizend kilo.

Dat er in Rotterdam vorig jaar een recordhoeveelheid is onderschept was al bekend: in november zei burgemeester Aboutaleb dat de teller al op 28 duizend kilo stond. Dat was toen al een record.