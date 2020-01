Bondscoach Scholtmeijer nieuwe coach PKC

Wim Scholtmeijer wordt volgend seizoen hoofdtrainer van PKC/SWKGroep. De huidige bondscoach is daarmee de opvolger van Daniël Hulzebosch, die de functie niet meer kan combineren met zijn nieuwe baan buiten het korfbal. Scholtmeijer gaat de klus samen doen met Jennifer Tromp, zijn huidige assistent bij Oranje.

De 37-jarige inwoner van Den Haag was zeven jaar lang bondscoach. Hij stopt na het EK in België, dat in oktober van dit jaar plaatsvindt. Dat betekent dat de voorbereiding en de eerste veldhelft worden gedaan door Jan de Jager en Nils Vink, lid van de technische commissie Topsport van PKC.

Scholtmeijer speelde drie jaar bij PKC. Tromp heeft als speelster geen verleden in Papendrecht. Samen speelden zij lange tijd bij Fortuna in Delft. Het tweetal moet proberen om de successen terug te brengen bij de grootste club van Nederland. De laatste zaaltitel dateert alweer van vijf jaar geleden.

De andere assistent van Scholtmeijer bij het Nederlands team, Leon Braunstahl, wordt hoofdtrainer bij TOP/SolarCompleet in Sassenheim. Hij volgt Jan Niebeek op. Niebeek voerde ook een oriënterend gesprek bij PKC – net als Ard Korporaal en Ben Crum – maar wordt vermoedelijk bondscoach.