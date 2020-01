Politiek jaar 2020 weer van start in Rotterdam

Het politiek jaar 2020 in Rotterdam is weer begonnen. Burgemeester Aboutaleb hield donderdagmorgen tijdens een buitengewone raadsvergadering zijn nieuwjaarsspeech. Hij keek terug op wat er het afgelopen jaar is gebeurd én naar de grote opdrachten die er dit jaar op de agenda staan.

Burgemeester Aboutaleb noemde eerst de raadsleden op, die uit de raad zijn gestapt in het afgelopen jaar. Hij stond nog even stil bij verschillende besluiten en debatten, bijvoorbeeld die over het vermoorde meisje Hümeyra. Aboutaleb complimenteerde de gemeenteraad, omdat ze zelf een onafhankelijk onderzoek hebben laten uitvoeren naar huiselijk geweld. Het eindrapport van dit onderzoek verschijnt binnen enkele weken.

2020

Dit jaar belooft een druk jaar te worden. Het eerste grote onderwerp is deze week al op de politieke agenda gezet: een algeheel vuurwerkverbod in Rotterdam. Nu de VVD in de Rotterdamse raad óók voor is, is er een meerderheid. De VVD is alle overlast zat en staat achter de oproep van de hulpverleners om een verbod in te stellen.

Het kabinet wordt zo duidelijk gemaakt dat als zij geen knoop doorhakken, Rotterdam zelf wel een verbod instelt. Vrijdag gaat het kabinet in de ministerraad praten over maatregelen. Als het kabinet komt tot een verbod op bepaalde soorten vuurwerk (knalvuurwerk en pijlen), dan trekt de VVD zich weer terug van het algehele vuurwerkverbod.

De VVD in Rotterdam vindt dat siervuurwerk wel zou kunnen blijven, maar vindt dat de stad niet het ene type vuurwerk wel en het andere type niet kan toestaan. Vandaar het voorgestelde algehele vuurwerkverbod.

Ook de commissaris van de koning in Zuid-Holland is klaar met het vuurwerk. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in Den Haag riep hij de landelijke politiek op om een 'ferm besluit' te nemen over vuurwerk, zodat 'wantoestanden' zich niet herhalen.

Veel belangrijke besluiten

Maar er zijn nog meer grote onderwerpen dit jaar. Zo start de raadsenquête over het Warmtebedrijf, die duidelijk moet maken welke fouten er in het verleden zijn gemaakt. Ook belangrijk is hoe het nu met het nieuwe Feyenoord stadion gaat: komt het er nu wel of niet? Net vóór de zomer zou er een besluit moeten komen.

En wat als er geen nieuwe stadion komt? Wat betekent dat dan voor de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City?

Eind januari moet er ook besloten worden door de raadsleden of ze akkoord gaan met de voorgestelde verkoop van Eneco. Het levert veel meer geld op dan verwacht, maar is de toekomst van het bedrijf geborgd en blijft de werkgelegenheid en de band met de thuisstad Rotterdam bestaan nu het in Japanse handen komt?

Natuurlijk is 2020 het jaar van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Ook moet de raad definitief instemmen met de derde termijn van Aboutaleb als burgemeester van Rotterdam. Verder wordt het 750-jarige bestaan van Rotterdam gevierd en worden er ook op het stadhuis kaarsjes uitgeblazen: dat bestaat namelijk honderd jaar.

Menselijke maat

Burgemeester Aboutaleb riep de gemeenteraad op ook nog steeds naar kleine zaken te kijken die in de stad spelen. Ook vindt hij dat de menselijke maat nog beter in de gaten moet worden gehouden. Er zijn namelijk vele ingewikkelde bureaucratische procedures, waar de Rotterdammers soms de weg niet meer in weten. De raadsleden moeten de burgemeester of de wethouders daarop blijven wijzen, zo stelde Aboutaleb voor.

En er was nog een waarschuwing voor de raadsleden in de Rotterdamse raad. Aboutaleb wees er nogmaals op dat de debatten scherp mogen zijn, maar wel netjes en met respect voor elkaar. Het afgelopen jaar gebeurde het meerdere keren dat in het heetst van de strijd de raadsleden elkaar te hard aanpakten. Aboutaleb vroeg toon ook al de toon te matigen.