Tram van Rotterdam naar Ridderkerk van de baan

Er wordt al sinds 2003 gebakkeleid over een trampluslijn van Rotterdam naar Ridderkerk dwars door centrum. "Ik denk dat het een goede zaak is, dat de tram er niet komt", klinkt het op straat.

De trambaan zou over de sportvelden RVVH gaan lopen en over de plek waar nu een schoolgebouw en twee kerken staan. "Ze zouden plat moeten en daarom werd er jarenlang niet meer geïnvesteerd in de gebouwen", vertelt wethouder Peter Meij. "Het heeft vijftien jaar lang écht op slot gezeten."

De tramlijn is al jarenlang onderwerp van gesprek in Ridderkerk. Tegenstanders zijn bang dat de lijn voor overlast en een toename van criminaliteit gaat zorgen. "Dan krijgen we nog meer ellende", vreest een Ridderkerkse. "Rotterdam is een mooie stad maar we hoeven de Rotterdamse jeugd hier niet", zegt een oudere meneer.

Toch is niet iedereen zo negatief over de tramlijn. Veel mensen zien de voordelen van een tramverbinding met Rotterdam-Zuid wel in. "Ik vind het jammer voor mijn kleinkinderen dat de tram er niet komt", zegt een oudere dame. "Als je geen auto hebt, dan is een tram toch wel makkelijk."

Provinciale Staten moeten het voorstel van het provinciebestuur nog goedkeuren. "Dan gaat de vlag uit", verzekert wethouder Meij. De provincie denkt nu na over een lightrail tussen de P+R Beverwaard en de Populierenlaan. De gemeente Ridderkerk zet in op snelle busverbindingen tussen de buurgemeenten.