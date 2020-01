Camerabewaking bij vakantiepark Kruininger Gors

Als de gemeenteraad van Westvoorne akkoord gaat, komen er camera's bij de ingang van vakantiepark Kruininger Gors. Het besluit daarover wordt in maart genomen.

Op het vakantiepark langs de Brielse Maas zijn de laatste jaren regelmatig branden. Ook werd er een drugslab ontdekt. Veel vaste recreanten voelen zich er niet meer veilig.

Het Openbaar Ministerie heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van camera's bij de ingang. Het gaat dan om de openbare weg. Over camera's op het park zelf moet parkeigenaar Molencaten beslissen. Daarover is Molencaten nog in gesprek met justitie.

Ambtenaren van de gemeente Westvoorne hebben offertes opgevraagd voor cameratoezicht. Het is nog niet bekend hoeveel de beveiliging gaat kosten.