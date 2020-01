Ricky van Wolfswinkel: 'Feyenoord is in de zomer zeker een optie'

In Marbella staat Ricky van Wolfswinkel eindelijk weer op een voetbalveld tijdens het trainingskamp met zijn club FC Basel. De spits die afgelopen zomer lange tijd de overstap naar Feyenoord leek te maken, is blij weer op het veld te staan na een zware blessure. "Ik voel me goed. Ik sta weer op het veld, dat geeft veel voldoening."

Een half jaar geleden was een overstap naar Feyenoord erg dichtbij. Van Wolfswinkel liep in augustus een hersenschudding op in het Champions League-kwalificatieduel met het Oostenrijkse LASK Linz. Uit een daaropvolgende scan bleek dat de spits een hersenaneurysma had, waardoor de overstap in het water viel. "Het was niet moeilijk me over de gemiste transfer te zetten. Natuurlijk was een overstap naar Feyenoord een stap die ik had willen maken. Maar doordat de transfer niet door is gegaan is uiteindelijk de diagnose eruit gekomen. Dat hielp mij in mijn toekomst."

Kaartje en bloemen

Na het slechte nieuws over zijn gezondheid kreeg Van Wolfswinkel een presentje vanuit onverwachte hoek. "Het contact met Feyenoord was altijd goed geweest. Ik moet wel zeggen dat Feyenoord één van de eerste was de een kaartje en bloemen opstuurde. Dat waardeer ik zeer."

Van Wolfswinkel sluit niet uit dat hij in de toekomst alsnog in De Kuip speelt, Feyenoord is immers naarstig op zoek naar een spits. Een winterse overstap is de geboren Woudenberger echter geen optie. "In de zomer loop ik uit mijn contract. Dan is Feyenoord zeker een optie. Maar op dit moment is dat zeker niet het geval. Mijn gezondheid staat voorop, ik moet fit worden. Daarna zullen we het wel zien."

Toch durft Van Wolfswinkel niet te ver vooruit te lopen op een eventuele zomerse overstap naar Feyenoord. "Mijn focus ligt, door alles wat er gebeurd is, op fit worden. Ik wil weer op het veld kunnen staan en wedstrijden kunnen spelen. Fit worden is het belangrijkste."