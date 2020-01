Baijens en Remer met Oranje onderuit tijdens EK-debuut

De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson toonde in het eerste EK-duel twee gezichten. In de eerste helft bleef Oranje goed in het spoor van Duitsland met een 15-13 achterstand. Bij een stand van 22-19 stortte het Nederlands team in het tweede bedrijf volledig in. Duitsland liep toen eenvoudig uit naar 29-19 voorsprong. Een klap die de Oranje mannen niet meer te boven kwamen.

Baijens scoorde tijdens het duel éénmaal en kreeg een twee minuten tijdstraf, Remer kwam ook binnen de lijnen maar scoorde niet. Oranje speelt in de poule C zaterdag tegen Letland en maandag tegen regerend Europees kampioen Spanje.