Hoeksche Waard is ruim 30.000 euro kwijt aan schade jaarwisseling

Het was een dure jaarwisseling voor de gemeente Hoeksche Waard. Er is voor meer dan 30 duizend euro aan schade. Dat is zeker 10 duizend meer dan bij de vorige jaarwisseling, laat de gemeente weten.

Vooral een afgebrande loopbrug in Strijen tikte flink aan. Op de vroege oudjaarsdag is de vloer van de brug bij het Gedenkbos in brand gestoken. Daar blijkt nu een prijskaartje van minimaal 15 duizend euro aan te hangen. Ook een vernielde glijbaan in Oud-Beijerland zorgde voor extra kosten: 1.600 euro.

De pineut

Ook veel verkeersborden waren 'de pineut', 57 exemplaren raakten beschadigd en moesten worden vervangen. Daarnaast moesten zestien prullenbakken worden vervangen, sneuvelde een ruit van een bushalte, een lantaarnpaal, een informatiebord en drie verkeersspiegels.

Burgemeester Jan Pieter Lokker is geschrokken van de hoogte van het bedrag: "Elke euro die de gemeente kwijt is om de schade te herstellen is er één te veel. 30 duizend euro is heel veel geld."

Van zowel de glijbaan als de loopbrug is aangifte van vernieling gedaan.