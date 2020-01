Serie driepunters Heroes te machtig voor Feyenoord Basketball

Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball is donderdagavond op bezoek bij Heroes Den Bosch met 98-86 onderuit gegaan in de competitie. De Bosschenaren maakten in het derde kwart het verschil met de ploeg van trainer Toon van Helfteren, die voorafgaand aan het duel evenveel punten had als Den Bosch.