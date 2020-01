Jongen voorkomt zelfmoordpogingen bij Rotterdamse metro

Wijkagent Karlo de Boer van de politie Rotterdam-Oost is met een bloemetje langs geweest bij een jongen, die eerder deze week twee zelfmoordpogingen van een vrouw wist te voorkomen in de buurt van metrostation Prinsenlaan.

De jongen van in de twintig zag hoe een vrouw op het spoor stond om zich te laten aanrijden door de metro. Hij bedacht zich geen seconde en wist haar toe weg te trekken. Toen de wanhopige vrouw nogmaals een poging deed, greep hij weer in. Daarna belde hij 112.

Toen de vrouw ervandoor ging bleef de jongen in haar buurt. Daardoor konden agenten haar van de straat halen. Bij de actie werd ook een helikopter ingezet. De vrouw is in contact gebracht met hulpverleners.

Blij verrast

De jonge redder, die in een sneakers- en streetwearwinkel werkt, was blij verrast toen De Boer hem een bloemetje kwam brengen, vertelt de wijkagent. "Ik had hem van te voren even ingeseind dat ik zou komen. Anders is het misschien wat raar, opeens politie in de zaak."

Volgens De Boer was de jongeman onder de indruk van alle reacties op zijn 'heldendaad'. En hij ging graag - met een brede glimlach - even met Karlo op de foto.

De Boer zette het verhaal over de redding donderdag op sociale media. In zijn bericht wijst hij mensen met zelfmoordgedachten op de mogelijkheid om via www.113.nl hulp in te roepen. "Er zijn genoeg professionals die je kunnen helpen", besluit de agent.