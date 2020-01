Crowdfunding voor een verwarmd zwembad in de Zevenhuizerplas

"Nee, ik heb mijn zwemspullen niet bij me", zegt initiatiefnemer Esther Schulte. "Ik zou graag het hele jaar door zwemmen, maar het is nu echt te koud voor een duik in de Zevenhuizerplas."

Ook al weigert ze het water in te gaan, ze kan met verve vertellen over haar droom en die van buurtgenoten in Rotterdam-Nesselande. "We willen heel graag een verwarmd zwembad om buiten in de plas te kunnen zwemmen. Ook als het koud is." En om deze droom een handje te helpen is een groep enthousiaste bewoners een crowdfundingsactie gestart.

"We vragen van iedere Rotterdammer die dit idee toejuicht om een euro", zegt Schulte. Juist een kleine donatie van veel mensen juichen de initiatiefnemers toe. "Dat is de lol en als heel Rotterdam een euro geeft, dan kunnen we dat zwembad gelijk bouwen", voegt ze gekscherend toe.

Waarom een zwembad in een natuurbad?

Voor een groot deel van het jaar is het leeg op het strand van Nesselande en wordt er nauwelijks gezwommen. "Het ziet er hier prachtig uit, maar het is ook een beetje saai als je zo om je heen kijkt", zegt Schulte.

Bewoners van Nesselande zien graag dat er meer leven in de brouwerij komt, ook buiten het strandseizoen om. Daarom willen ze een sportbad met een aangename temperatuur van twintig graden, waar je van april tot en met oktober baantjes kunt zwemmen. Ook moet er een recreatiebad komen voor kinderen om te spelen.

Hun ideale zwembad maakt gebruikt van water uit de plas, wordt duurzaam verwarmd en richt geen schade aan flora en fauna aan. De bewoners van Nesselande hebben adviesbureau Arcadis gevraagd om dat uit te zoeken en hun advies is positief. Nu willen de bewoners verder bouwen aan hun buitenbad van de toekomst.

Ze willen dat architect Corine Erades een ontwerp van het circulaire zwembad maakt. "We gaan kijken hoe het eruit kan komen te zien, hoe we het verwarmd krijgen en hoe we die energie duurzaam op kunnen wekken", zegt architect Erades. Zij is gespecialiseerd in het ontwerpen van gebouwen die hun eigen energie opwekken.

Voor het ontwerp is in totaal tienduizend euro nodig. Via crowdfunding willen ze vierduizend euro ophalen; 1300 euro is al gedoneerd.

Met dat ontwerp willen de bewoners om de tafel gaan zitten met alle partijen die nodig zijn om zo'n duurzaam buitenzwembad te realiseren. "Het is in twee drie jaar realiseerbaar, maar we hebben daarbij wel de steun nodig van de politiek, de gemeente Rotterdam, gemeente Zuidplas, het waterschap, Staatsbosbeheer, en de bewoners en gebruikers", zegt Schulte.

De temperatuur van de Zevenhuizerplas schommelt nu rond de vijf graden. "Dan houd je het echt niet langer vol dan een paar minuten in het water", zegt Esther. Ze stroopt haar broekpijpen op, loopt het water in en slaakt een gilletje van de kou. "Als het een paar graden warmer zou zijn, dan kunnen ook stoere watjes het hele jaar zwemmen."