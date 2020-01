Tweede Kamer wil kijken naar aanscherpen regels steekwapens

De afgelopen maanden hebben meerdere steekincidenten in de regio plaatsgevonden. Onder meer in een bus in Rotterdam-Zuid, bij een metrohalte in Ommoord en in Rotterdam-Feijenoord vonden incidenten plaats.



Veel partijen in de Tweede Kamer zijn geschokt door de recente incidenten met steekwapens. Ze staan open voor uitbreiding van het messenverbod, maar twijfelen wel over de handhaving ervan en welke wapens daarvoor in aanmerking zouden komen.



Agenten van de korpsen in Rotterdam en Amsterdam vroegen eerder donderdag al om een hardere aanpak van steekincidenten. Dit vanwege de forse toename van het aantal ernstige incidenten en omdat de bezitters van steekwapens steeds jonger zijn.