Eenzaamheid onder ouderen: 'Ze zijn altijd blij als we komen'

Nog steeds zijn er behoorlijk wat eenzame ouderen in Rotterdam. Ada Kelder en Wilma Slobbe hebben het er hun missie van gemaakt om ze allemaal te bezoeken. Veel tijd voor een interview met Radio Rijnmond hebben ze dan ook niet, want 'we hebben hierna nog zeker acht bezoekjes!'.

De dames - die zelf overigens ook niet meer de jongste zijn - bezoeken inmiddels al jaren eenzame mensen in Rotterdam IJsselmonde, naar aanleiding van de gemeentelijke campagne tegen eenzaamheid. Die campagne is ooit gestart na het overlijden van de Rotterdamse Bep de Bruin. Zij lag tien jaar lang in haar woning, voordat men doorhad dat ze overleden was.

Het werk van Ada en Wilma is nu vastgelegd in de documentaire 'Goede Buren', die zaterdag om 17:00 uur wordt uitgezonden op TV Rijnmond. "De opnames zouden eigenlijk een paar maanden duren, maar dat werd een ruime twee jaar", lacht Ada.

Schrijnend

De dood van Bep raakte Ada en Wilma wel, vandaar dat ze ook met het vrijwilligerswerk zijn gestart. "We wilden kijken wat we konden doen", vertelt het duo.

Zo schrijnend als het geval van Bep zijn ze het nog niet tegengekomen, maar schrijnend is het zeker wel bij de eenzame ouderen. "We schrikken wel hoor, van de huishoudens waar we komen."

Dan zijn mensen vervuild, eten ze slecht, slikken ze zomaar medicijnen en gaan ze niet naar de dokter. "En dan worden ze soms ook nog financieel beduveld door hun kinderen", voegt Wilma toe. "Althans, dat vermoeden we dan."

Blij

Wilma kan zo'n bezoek aardig van zich afzetten, maar Ada heeft daar meer moeite mee. "Het laat mij niet los", geeft ze toe. Gelukkig praten Ada en Wilma na die bezoekjes altijd even na, en dat is ook wel nodig: "We moeten het wel kwijt."

Al zeker tweehonderd huishoudens hebben de dames bezocht. "Ze zijn eigenlijk altijd blij dat je komt", glimlacht Wilma.

Goede Buren zie je zaterdag om 17:00 uur op TV Rijnmond en wordt daarna ieder uur herhaald.