Ouderen zingen tegen eenzaamheid: 'Het laatste station moet wel leuk zijn'

Goed zingen kunnen ze lang niet allemaal, maar ze hebben er wel allemaal lol in. De 65-plussers van Rotterdam in Koor laten eens per week van zich horen en bestrijden op die manier de eenzaamheid onder Rotterdamse ouderen.

Als het aan initiatiefnemer Edwin van Viegen ligt, zijn er eind dit jaar wel twintig van dit soort koren in Rotterdam te vinden. "Dat is het doel voor dit jaar", lacht hij. Momenteel zijn er twaalf koren, verspreid over verschillende wijken in de stad.

"Met het zingen bestrijden we de eenzaamheid", vertelt Van Viegen. "Eigenlijk willen we overal in de stad een dekking krijgen, zodat alle ouderen kunnen aanhaken en wekelijks mee kunnen zingen. Het is een leuk uitje met elkaar en ze beleven met elkaar een leuke tijd."

Vals

Dat het enorm gezellig is, bevestigen Magda en Jelle. Magda heeft altijd al van zingen gehouden en Jelle kan er naar eigen zeggen helemaal niets van. "Ik zing heel vals", zegt ze ongegeneerd. "Maar dat horen ze toch niet, dus het maakt niet uit."

Magda zit vaak naast haar en kan beamen dat Jelle geen nachtegaal is. "Ze begint óf te vroeg óf ze is te laat, het is nooit goed", lacht ze. "Maar dat geeft niet, want Jelle is heel gezellig en daar doen we het voor."

Het idee achter Rotterdam in Koor is dat de ouderen hun huis uitkomen. "Het is het laatste station hè!", benadrukt Jelle. "Dat moet je wel een beetje leuk maken!"