Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van Papendrecht

De vuurwerkdiscussie is na de jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de 24 andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen de gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle, Schiedam en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van knalvuurwerk en vuurpijlen. Ook gaan geluiden op van onder andere burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Papendrecht

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke (VVD) van Papendrecht is voorstander van een landelijk verbod op vuurwerk. “Als je ziet hoeveel schade en verwondingen vuurwerk landelijk aanricht, dan is zo’n verbond wenselijk of zelfs noodzakelijk.”

De burgemeester benadrukt wel dat hier ook handhaving bij hoort en een discussie over de verkoop van vuurwerk. “Wel verkoop vergunnen, maar daarna zeggen dat het niet afgestoken mag worden, maakt je niet geloofwaardig. Kortom, het gaat om meer dan alleen verbieden.”

De Papendrechtse gemeenteraad heeft aangegeven dat er een "goed gesprek" moet komen met de inwoners. Daarin moet niet alleen een eventueel verbod op consumentenvuurwerk worden besproken, maar ook de handhaving en de behoefte aan een centrale vuurwerkshow. “Of beter nog, een laser- of droneshow.”

Moerkerke vindt dat Rotterdam door het lokale verbod een duidelijk signaal afgeeft naar het kabinet. “Dat voert de druk voor een landelijke beslissing op.” Ook binnen de Drechtsteden wordt nagedacht over een krachtig signaal richting de minister, zegt de Papendrechtse burgemeester. “Mijn collega uit Sliedrecht heeft me al benaderd of ik daaraan mee wil doen en ik heb daar hartgrondig ‘ja’ op gezegd.”