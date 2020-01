Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van Barendrecht

De vuurwerkdiscussie is na de jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de 24 andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen de gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle, Schiedam en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van knalvuurwerk en vuurpijlen. Ook gaan geluiden op van onder andere burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Barendrecht

Burgemeester Jan van Belzen (SGP) van Barendrecht is een van de twintig burgemeesters uit de regio die in 2019 een brief naar minister Grapperhaus stuurde over de vuurwerkproblematiek. Daarin schreven zij onder meer dat de kleinere gemeenten niet over voldoende handhavingscapaciteit beschikken voor een lokaal vuurwerkverbod. Ook zien de burgemeesters een lokaal verbod niet als een afdoende maatregel als niet ook de verkoop van vuurwerk wordt ingeperkt.

“Het maatschappelijke debat is steeds meer aan het kantelen. Meer inwoners spreken zich openlijk uit tegen vuurwerk”, zegt burgemeester Van Belzen. Hij volgt deze discussie op de voet, maar neemt eventuele maatregelen in zijn gemeente alleen in goede samenspraak met de inwoners van Barendrecht, de gemeenteraad en andere burgemeesters in de regio.

“Wij zijn ervan overtuigd dat, in het geval van een vuurwerkverbod, een landelijk verbod beter te handhaven is dan een lokaal of regionaal verbod op vuurwerk. We kijken daarom op dit moment met belangstelling naar de landelijke discussie”, aldus de burgemeester. “In de tussentijd gaan de gesprekken en de ontwikkelingen met betrekking tot de vuurwerkproblematiek zowel lokaal als regionaal uiteraard gewoon door.”