Vuurwerk verbieden of niet? Dit zegt de burgemeester van Alblasserdam

De vuurwerkdiscussie is na de jaarwisseling weer opgelaaid. Vooral nadat een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad plotseling voor een algeheel vuurwerkverbod in de stad bleek, heerst de vraag hoe de 24 andere gemeenten in de regio hier over denken.

Volgen de gemeenten in de regio het Rotterdamse voorbeeld? Of vinden zij het een zaak die landelijk geregeld moet worden, zoals de burgemeesters van onder meer Brielle, Schiedam en Gorinchem van mening zijn?

De burgemeester van Lansingerland zegt dat de bron van de problematiek aangepakt moet worden en pleit voor een landelijk verbod op de verkoop van knalvuurwerk en vuurpijlen. Ook gaan geluiden op van onder andere burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht om illegaal vuurwerk op te nemen in de Wapenwet. Sommige burgemeesters houden zich meer op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat zij pas enkele maanden actief zijn als burgemeester in hun gemeente.

Alblasserdam

Burgemeester Jaap Paans (VVD) van de gemeente Alblasserdam vindt dat Nederland een vuurwerkverbod verdient, maar Alblasserdam juist een compliment. De jaarwisseling is in zijn gemeente feestelijk verlopen, zonder incidenten. Ook zegt Paans dat de schade in het dorp zowel qua bedrag als qua aantal lager is dan in de rest van de regio.

Tegelijk ziet de burgemeester dat lang niet iedereen zich aan het vuurwerkverbod tot 31 december 18:00 uur heeft gehouden. Alblasserdammers hebben overlast ervaren, maar daar nauwelijks over gebeld of gemaild naar de gemeente.

De inwoners vragen volgens de burgemeester om vuurwerk, een vuurwerkverbod én om handhaving van de wet, maar de gemeente heeft het geld noch de mensen om een vuurwerkbesluit te handhaven. Ook is er in de gemeente geen budget om mensen in te huren voor de aanpak van vuurwerkoverlast.

Paans pleit voor betere vuurwerkwetgeving, een uitbreiding van het vuurwerkverbod en uiteindelijk de afschaffing van de verkoop van consumentenvuurwerk. “Nederland verdient een regering en een Tweede Kamer die doordachte knopen doorhakt. Als er maatregelen genomen worden, moeten ze werken, maatschappelijk effect hebben en overlast reduceren.”