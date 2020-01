Onrustige nacht voor bewoners Wim en An: beslissing over toekomst Tweebosbuurt valt vandaag

Wim Leewis slaapt altijd wel, maar An Rook heeft vermoedelijk een doorwaakte nacht achter de rug. 24 huurders uit de Rotterdamse Tweebosbuurt horen vandaag van de rechter of ze mogen blijven wonen of hun huis uit moeten.

Nee, heel veel hoop op een voor haar goede uitspraak heeft Rook niet. Ze woont sinds 1974 in de Tweebosbuurt en is vergroeid met het wijkje dat nu op de nominatie voor sloop staat. In april zouden de werkzaamheden moeten beginnen.

Leewis en Rook willen hun woning niet verlaten. Rook: "Ik hoop dat de rechter nu inziet dat er een buurt vol saamhorigheid uit elkaar valt." Leewis: "De huizen zijn goed en nog geen vijftig jaar oud. We zitten hier goed. Geschikt voor onze oude dag."Rook: "Mensen hielpen elkaar. Als er ergens een probleem was, dan was er altijd wel iemand die raad kon geven, of meeging naar bijvoorbeeld het belastingkantoor."

Ruim 500 sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt moeten wijken voor grotere woningen in het luxere segment. De wijk is nu al grotendeels verlaten en doet op sommige plekken spookachtig aan.

Het zijn naar verwachting van woningcorporatie Vestia de laatste bewoners over wie de rechter oordeelt. Ook de Rotterdamse rechtbank zegt geen nieuwe zaken op de rol te hebben staan.

Leewis en Rook kennen de realiteit van de eerdere uitspraak die uitviel in het voordeel van de woningcorporatie. Ze hopen in ieder geval dat ze nu in hoger beroep kunnen waardoor de sloop nog even uitgesteld wordt.