Meer dan twee uur vertraging op A16 bij Dordrecht

Op de weg ter hoogte van Dordrecht botste vrijdagochtend rond 06:30 uur een vrachtwagen op een andere vrachtwagen, die stilstond op de vluchtstrook. Een van de twee vrachtwagens is gekanteld en ligt op twee rijstroken en een stuk op de derde rijstrook. Verkeer kan er wel langs, maar rijdt over een afstand van zo'n twaalf kilometer, tussen Zevenbergschen Hoek en Dordrecht, langzaam. Wanneer de problemen opgelost zijn is niet bekend, zegt Rijkswaterstaat.

Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kan omrijden via Gorinchem (A17, A15). Een andere omleidingsroute is via Bergen op Zoom en de Haringvlietbrug (A4, A29). Ook op die wegen neemt de drukte toe. Het is niet bekend wanneer alle rijstroken op de A16 bij Dordrecht weer open kunnen.