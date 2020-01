Natuurlijk is dat duel live te volgen op Radio Rijnmond. De uitzending, in handen van presentator Dennis van Eersel, begint om 19.00 uur. De aftrap aan de Krommedijk is een uur later (20.00 uur). Dennis Kranenburg en Sander Verrips doen verslag van deze wedstrijd.

LIVE: FC Dordrecht - Excelsior 0-0

Opstelling FC Dordrecht: Havekotte; Montsma, Breedijk, De Abreu, Green; Wehrmann, Schuurman, Kok, Smith, Ormonde-Ottewill; Vicario

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Fischer, Oude Kotte, Matthys; Ebecilio, Vloet, Bruins; Valpoort, Meijer, Zwarts