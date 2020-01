Mis niets van FC Dordrecht - Excelsior op Radio Rijnmond

Natuurlijk is dat duel live te volgen op Radio Rijnmond. De uitzending, in handen van presentator Dennis van Eersel, begint om 19.00 uur. De aftrap aan de Krommedijk is een uur later (20.00 uur). Dennis Kranenburg en Sander Verrips doen verslag van deze wedstrijd.

Met Moussa Kalisse naast onze verslaggevers op de perstribune als analist. De oud-voetballer heeft een verleden bij beide clubs.

In Radio Rijnmond ook aandacht voor de trainingskampen van Feyenoord en Sparta in Spanje.