Rechter: bewoners Tweebosbuurt mogen toch in hun huis blijven wonen

In de buurt gaan ruim vijfhonderd sociale huurwoningen tegen de vlakte. Daar komen grotere en duurdere woningen voor in de plaats. De uitspraak ging over de zaak die Vestia had aangespannen tegen 17 huurders, die weigeren te vertrekken.

Volgens de kantonrechter zijn er strenge eisen aan het ontbinden van een huurcontract in dit soort gevallen. Vestia heeft niet aan al die eisen voldaan.

Eerder betrekken

Zo hadden bewoners eerder betrokken moeten worden bij de ontwikkeling voor de herstructurering. "De bewoners is pas om input gevraagd nadat bekend was gemaakt dat hun woningen zouden worden gesloopt en zij hun woningen moesten verlaten'", schrijft de rechtbank.

Ook hebben bewoners in eerste instantie geen of nauwelijks hulp gekregen bij het vinden van een nieuwe woning. Bewoners krijgen ook nauwelijks mogelijkheden geboden om na de nieuwbouw terug te keren in de wijk.

Vestia heeft volgens de rechter verder niet duidelijk kunnen maken dat de nieuwbouw zorgt voor een sociaal-maatschappelijke verbetering.

Het is niet de eerste rechtszaak tegen 'weigeraars' uit de Tweebosbuurt. Afgelopen zomer werd Vestia nog in het gelijk gesteld. Tijdens deze zitting liet de rechter toen al weten dat "als mijn collega 'a' zegt, wil dat niet zeggen dat ik ook 'a' zeg."

De groep bewoners die in de eerste zaak in het ongelijk zijn gesteld, hebben beroep aangetekend tegen de uitspraak. De uitspraak van vrijdag heeft volgens een woordvoerder van de rechtbank geen gevolgen voor de eerdere uitspraak.