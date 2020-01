Ontsnapte gevangene mishandelt vrouwen in trein

Een veelpleger die was weggelopen uit een gevangenis in Nieuwegein heeft een vrouw lastiggevallen en een ander mishandeld. Dat gebeurde donderdagochtend in de trein van Rotterdam naar Breda.

Eén van de slachtoffers is een 30-jarige Schiedamse. Zij verklaarde tegen de politie dat er rond 10:40 uur een Engelstalige vrouw naast haar kwam zitten. Zij zei tegen haar dat ze net was lastiggevallen door een man, die haar tegen haar wil had aangeraakt.

Vlak daarna kwam die vermoedelijke dader de coupé binnen waar de twee vrouwen zaten. Hij liep op de Schiedamse af, sloeg haar hard in haar gezicht en ging er vervolgens vandoor. NS-personeel kon hem later op station Breda oppakken.

Het bleek te gaan om een 37-jarige Amsterdammer die nog zeven maanden moet zitten in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). Hij kreeg de maatregel opgelegd, omdat hij vaak in aanraking was gekomen met de politie.

De Engelstalige vrouw ging er na het incident vandoor. De politie wil graag met haar in contact komen.