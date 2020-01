Dante Rigo gaat in tweede seizoenshelft vol voor basisplek

In de laatste wedstrijd voor de winterstop, de 3-0 zege op AZ, mocht Rigo vanaf de aftrap beginnen. Die basisplaats is voor de middenvelder een mooi uitgangspunt voor 2020. "Ik ging met een positief gevoel de vakantie in. Als je dan goed presteert in een goede overwinning, dan hoop je dat verder te bouwen op het trainingskamp. Dat geeft wel een positief gevoel."

Teleurstelling

Qua speeltijd komt Rigo uit een dal. Hij maakte de overstap van PSV naar Sparta om meer aan spelen toe te komen. Dat Rigo in de eerste seizoenshelft die speeltijd maar ten dele kreeg frustreerde de Belgisch jeugdinternational. "Ik kan moeilijk zeggen dat ik tevreden ben over de eerste seizoenshelft. Het was zeer teleurstellend. Ik startte een paar keer, mocht een paar keer invallen en ben ook negentig minuten op de bank gebleven. In 2020 gaan we gewoon voor die basisplek, zo simpel is het."

Het idee om in de winter terug te gaan naar PSV vanwege het gebrek aan speeltijd bij Sparta is wel besproken volgens Rigo. Toch besluit de middenvelder voor zijn kans te gaan bij Sparta. "Er is contact geweest met John de Jong, de technisch directeur van PSV. Die zei dat het beste was om gewoon bij Sparta te blijven. De kansen komen wel volgens hem. Daar heb ik mee ingestemd, dus blijf ik gewoon bij Sparta."

Bekijk het volledige interview met Dante Rigo bovenaan het artikel.